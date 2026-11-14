Лерчек помиловали, но остался нюанс: Блогерша пока не может начать лечение в Китае Фото: REUTERS.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не сможет сразу отправиться на лечение в Китай после помилования президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на адвоката блогерши Константина Третьякова.

По словам защитника, сначала необходимо получить обновленные документы и направить их в китайскую клинику. После этого врачи определят предварительную продолжительность лечения и сообщат, когда смогут принять пациентку.

При этом состояние Лерчек остается тяжелым. Российские медики считают, что ей необходимо как можно скорее начать лечение за границей. Семье блогерши также предстоит решить, с кем оставить четверых детей на время ее отсутствия.

«Все счастливы», — рассказал Третьяков о реакции Чекалиной и ее близких на президентское помилование.

Ранее Путин освободил Лерчек от наказания, назначенного судом 31 июля 2026 года. Блогершу приговорили к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Решение о помиловании принято на фоне борьбы Чекалиной с раком желудка четвертой стадии.