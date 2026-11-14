Как Лерчек отреагировала на решение Путина о помиловании: у больной раком блогера появился шанс

Теперь адвокатам Валерии Чекалиной предстоит получить обновленные документы, чтобы подать в китайскую клинику для предоставления места Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Радостную новость о помиловании от президента России блогер Валерия Чекалина уже узнала и через своего адвоката выразила большую признательность за это решение. Ее супруг, мама и она сама счастливы, что смогут выехать на лечение в Китай. Это шанс на выздоровление.

- Все счастливы, - ответил журналисту KP.RU Константин Третьяков, адвокат Валерии Чекалиной.

По словам Третьякова, ситуация с Валерией действительно требовала столь быстрого принятия решения. Именно поэтому была проделана большая юридическая работа, чтобы добиться возможности выезда Валерии Чекалиной в Китай для прохождения необходимого лечения.

Теперь адвокатам Валерии Чекалиной предстоит получить обновленные документы, чтобы подать в китайскую клинику для предоставления места. Врачи определят предварительный срок лечения и только потом дадут ответ по срокам, в которые смогут принять пациентку.

Однако выехать Валерии Чекалиной на лечение нужно как можно скорее, так как российские врачи оценивают ее состояние, как тяжелое. Также семье предстоит решить, с кем оставить четверых детей на время лечения Чекалиной в Китае. Напомним, что отцом ее старших троих детей является блогер Артем Чекалин, который был приговорен к семи годам колонии общего режима за незаконные валютные операции по переводу более 251,6 млн рублей за рубеж с использованием подложных документов при продаже фитнес-марафонов. Четвертый ребенок Леры Чекалиной родился в гражданском браке с аргентинским танцором и хореографом Луисом Сквиччиарини.

Радостную новость о помиловании от президента России блогер Валерия Чекалина уже узнала и через своего адвоката выразила большую признательность за это решение Фото: другой источник..

Слова поддержки Валерии Чекалиной уже выразили медийные люди, в их числе Екатерина Гордон и Маргарита Симоньян.

- Иногда теряешь надежду, что вообще что-то хорошее может происходить. Все будет хорошо. И спасибо президенту, - сказала в личном блоге юрист Екатерина Гордон, вытирая слезы.

- Я незнакома с блогером Лерчек. Но я, как все, знаю, что у нее рак в четвертой стадии. И знаю, что Владимир Владимирович - человек редкого милосердия, - написала в своем блоге Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, которая уже более года борется с раком груди.

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