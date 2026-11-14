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НовостиПроисшествия14 ноября 2026 13:13

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке ДНР

Приходько сообщил об атаке ВСУ на Горловку, поражен автобус
Вениамин ЗАХАРОВ
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке ДНР

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке ДНР

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.

"Ударом дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус", - написал он в своем Telegram-канале.

На данный момент неизвестно о пострадавших, а регионе действует режим повышенной опасности беспилотников ВСУ.

Ранее сайт KP.RU писал, что мирный житель погиб в Горловке из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона на остановке общественного транспорта. Также сообщалось, что украинский беспилотник-камикадзе совершил атаку на рейсовый автобус, который находился на остановке в поселке Щербиничи Злынковского района Брянской области.