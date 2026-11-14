"Бросил вызов Зеленскому": в ЕС отреагировали на предложение Путина по Константиновке

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Предложение президента России Владимира Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке стало своеобразной проверкой для Владимира Зеленского. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Он бросил вызов Зеленскому. И нет никаких сомнений, что киевский главарь это не примет, потому что правда заключается в том, что Константиновка находится под контролем Москвы", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору отметил, что проведение гуманитарной миссии показало бы неспособность Украины обеспечить безопасность в городе. Он добавил, что своим предложением Путин "поставил шах и мат" Зеленскому и политикам ЕС.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин предложил организовать гуманитарный коридор из Константиновки по аналогии с операцией в Алешках. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Россия готова приступить к разминированию.