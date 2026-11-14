"Пришельцы высадились": Стивен Кинг нашел виновников авиаколлапса в США

Американский писатель Стивен Кинг Фото: Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг связал массовую остановку авиарейсов в США с прибытием инопланетян на Землю. Своей теорией он поделился в социальной сети X.

"Пришельцы высадились. Это настоящая причина остановки рейсов. Они не хотят вызывать всемирную панику. Они слепые, но слышат просто невероятно хорошо", - написал "король ужасов".

Кинг считает, что американские власти скрывают информацию о пришельцах, опасаясь спровоцировать всеобщую панику.

Напомним, что 14 ноября были приостановлены вылеты из всех аэропортов США из соображений безопасности. К масштабным перебоям привел сбой сетевого маршрутизатора в аэропорту Чикаго Мидуэй.

Как писал KP.RU, на фоне сбоя 7 тысяч авиарейсов столкнулись с задержками или отменами. Президент США Дональд Трамп считает, что причиной проблем с отправлением авиарейсов могло стать устаревшее оборудование.