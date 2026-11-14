Джонсон: России получит все территории, которые объявила своими Фото: REUTERS.

Украина в любом случае потеряет территории по итогам спецоперации - либо в результате дипломатического урегулирования, либо военным путем. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"В общем, нет такого сценария, при котором Россия отказалась бы от территорий, которые она сейчас занимает, или отозвала бы претензии на земли, которые пока не контролирует полностью", - сказал он на YouTube-канале.

Джонсон подчеркнул, что российская армия сохраняет преимущество на поле боя, а украинские войска несут значительные потери. По его словам, Киеву придется признать невозможность дальнейшего продолжения конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что каждая пядь российской земли будет возвращена. Помощник президента России Владимир Мединский отметил, что никакой почвы для обмена территориями между Москвой и Киевом сейчас не видно.