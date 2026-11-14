Bitcoin и Ethereum обвалились более чем на 6% и 8% Фото: REUTERS.

Курсы крупнейших по рыночной капитализации криптовалют - Bitcoin и Ethereum - снизились более чем на 6% и 8% соответственно. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 01:35 по московскому времени Bitcoin подешевел на 6,7%, до 63,777 тысяч долларов. Стоимость Ethereum упала на 9,08% и составила 1,753 тысяч долларов.

Ранее Банк России сообщил, что неквалифицированным инвесторам станут доступны Bitcoin, Ethereum Ether и USD Tether. С 17 ноября биржи смогут допускать криптовалюты к публичному обращению.

Как писал KP.RU, хакеры атаковали Binance. После этого стоимость Bitcoina опустилась на 2,6% за несколько часов. Криптовалютная биржа приостановила все операции по пополнению и выводу средств на фоне возможной хакерской атаки.