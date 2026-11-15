Илон Маск готов отправлять туры на луну: Корабль SpaceX впервые успешно вернулся на Землю Фото: REUTERS.

Американская компания SpaceX впервые успешно поймала космический корабль Starship после испытательного полета с помощью специальной башни Mechazilla. Об этом свидетельствует трансляция, опубликованная на странице компании в социальной сети X.

Историческое событие произошло на космодроме Starbase в американском штате Техас. После возвращения из космоса корабль совершил управляемый спуск и оказался между гигантскими механическими захватами башни, которые удержали его над стартовой площадкой.

«Mechazilla поймала Starship», — объявил ведущий прямого эфира.

Испытательный полет продолжался около 22,5 часа. За это время Starship совершил 14 оборотов вокруг Земли и вывел на орбиту 26 спутников Starlink нового поколения V3. Корабль также успешно прошел этап возвращения в атмосферу.

До этого SpaceX удавалось возвращать с помощью механических захватов только первую ступень системы — ускоритель Super Heavy. Сам Starship после завершения предыдущих испытаний приводнялся в океане. Новое достижение стало важным шагом к созданию полностью многоразовой космической системы.

Напомним, 13 ноября SpaceX запустила Starship в 15-й испытательный полет. Ракета стартовала с космодрома в Техасе. Главной целью миссии было впервые вернуть обе ступени на стартовую площадку, используя механические захваты Mechazilla. Разработчики рассчитывали, что успешное выполнение этой задачи позволит приблизиться к повторному использованию всей системы без необходимости строить новые корабли после каждого запуска.

Однако вскоре после старта компания столкнулась с техническими трудностями. Ускоритель Super Heavy не удалось вернуть на башню. Из-за возникших неполадок специалисты изменили первоначальный план посадки, после чего первая ступень направилась к Мексиканскому заливу и взорвалась при попытке приводнения. Основатель SpaceX Илон Маск позднее объяснил решение нежеланием рисковать инфраструктурой космодрома. По его словам, повреждение башни или стартового комплекса могло задержать следующие испытания на два-три месяца.

До этого, 28 сентября, корабль Starship взорвался при приводнении после 14-го испытательного запуска. Аппарат успешно вышел на орбиту и выполнил основные задачи, однако при посадке на воду произошел мощный взрыв. В результате над поверхностью океана поднялся огненный столб, а обломки разлетелись в разные стороны. Несмотря на потерю корабля, SpaceX не сочла испытание провальным.