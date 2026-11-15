Захарова: Лиз Трасс устроила атмосферу английского паба, когда приехала в Москву. Фото: МИД РФ

Экс-премьер Британии Лиз Трасс устроила настоящую атмосферу английского паба, когда приехала в Москву для налаживания отношений с Россией. Об этом рассказала в беседе с KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Журналист решил узнать мнение дипломата по поводу последнего интервью бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который пожаловался на главу российского дипведомства Сергея Лаврова. Британский политик заявил, что его якобы заставили пить водку.

Захарова отметила, что прекрасно помнит тот день. Все произошло в 2017 году, когда в столицу прибыли чиновники и дипломаты из Лондона. Как оказалось, британцы сами были не прочь напиться в кругу российских дипломатов. Там же присутствовала и Трасс.

«Приехала Лиз Трасс. Ну тут даже мужчины удивились. Атмосфера Английского паба, привезенная британкой, никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова», - рассказала она.

Ранее Мария Захарова сообщала, что Европейский альянс новостных агентств ведет активную борьбу с Россией. Все это он делает в угоду преступному киевскому режиму.

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