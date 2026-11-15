Песков: ЕС из-за своей разобщенности не может вовремя принимать решения Фото: REUTERS.

Европейский союз из-за внутренней разобщенности не способен своевременно принимать необходимые решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля обратил внимание на отсутствие согласованности между европейскими государствами. По его словам, подобная ситуация тормозит работу ЕС, а перспективы преодоления разногласий пока остаются неопределенными.

«Они просто из-за своей разобщенности не могут вовремя принимать какие-то решения. Это все тормозит. Найдут ли они возможность и силы в себе все-таки прийти к какому-то единому знаменателю и действовать быстро, — посмотрим. Пока нет», — подчеркнул Песков.

Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз разделился на три лагеря из-за выбора представителя для переговоров с Россией. Одни страны поддерживают кандидатуру главы Евросовета Антониу Кошты, другие выступают за переговорщиков от Франции и Германии. Третья группа предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас, однако ее кандидатуру некоторые дипломаты назвали «шуткой».

Помощник президента России Юрий Ушаков также отмечал, что Москва пока не понимает, с кем именно Евросоюз собирается вести переговоры по украинскому урегулированию. По его словам, европейские страны до сих пор не смогли согласовать единую кандидатуру.