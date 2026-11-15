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НовостиПроисшествия15 ноября 2026 9:49

Причиной смерти призера ЧР по самбо Давудова стало ранение в голову

Правоохранительные органы назвали причину смерти Давудова в Дагестане
Вениамин ЗАХАРОВ
Причиной смерти призера ЧР по самбо Давудова стало ранение в голову. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Причиной смерти призера ЧР по самбо Давудова стало ранение в голову. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ранение в голову при стрельбе стало причиной смерти призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"Спортсмен получил огнестрельное ранение в правую теменно-височную область", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно об убийстве призера чемпионата России по самбо, его застрелили прямо на свадебном банкете в Дагестане. Кроме того, следственный комитет сразу возбудил уголовное дело.

Правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя города Махачкалы, его подозревают в убийстве спортсмена. По предварительным данных, во время ссоры местный житель выстрелил в Давудова, нанеся ему смертельное ранение.