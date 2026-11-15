Шесть человек получили ранения в результате атаки БПЛА на промзону в Татарстане Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Шесть человек получили ранения в результате атаки беспилотников на промзону в Татарстане. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем канале в МАХ.

«Осмотрели предприятия промышленной зоны, где есть повреждения. К сожалению, пострадали шесть человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь, а один пострадавший, являющийся сотрудником Росгвардии, госпитализирован. Беляев подчеркнул, что благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв.

Ранее сайт KP.RU писал, что четыре мирных жителя получили ранения в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по Белгородской области.

Также стало известно, что в ночь на 15 ноября ВСУ также нанесли удары с помощью дронов по Ростовской области. В результате были ранены четыре мирных жителя.