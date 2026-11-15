Дзюдоист Ринер опережает лидера партии Макрона в президентском рейтинге

Ринер опережает лидера партии Макрона в рейтинге кандидатов в президенты страны. Фото: Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер опережает в рейтинге кандидатов в президенты Франции выдвиженца от основанной президентом страны Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" Габриэля Атталя. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на проведенный опрос.

Согласно опубликованным данным, дзюдоист набрал бы 4,5% голосов в первом туре при максимальном участии кандидатов от центрального и правого лагерей. В то время как Атталь набрал 4% симпатий респондентов.

Напомним, 9 ноября пятикратный олимпийский чемпион заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции 2027 года.

В свою очередь первое место за собой сохраняет кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен (31%). Далее идет основатель "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (17%) и выдвиженец от левых Рафаэль Глюксманн (10,5%).

Ранее сайт KP.RU сообщал, что французское движение "Непокоренная Франция" во главе с Жан-Люком Меланшоном представило предвыборную программу к президентским выборам 2027 года. В документе не нашлось места для Украины.