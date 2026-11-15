Мадьяр назвал Орбана падшим боссом мафии из-за закопанных в лесу денег. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бывшего премьера Виктора Орбана "падшим боссом мафии" из-за найденного в лесу тайника с деньгами экс-главы национального развития Венгрии Миклоша Шестака. Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, наступил "официальный конец мафии" партии "Фидес" - Христианско-демократической народной партии (ХДНП). Мадьяр назвал партию преступной организацией.

"В то время, как с каждым днем появляется все больше доказательств того, как "мафия Орбана" разграбила нашу страну, правительство "Тиса" всего за шесть месяцев уже выполнило многие из своих важных обещаний", - написал Мадьяр.

Напомним, в сентябре Шестака задержали. Во время обысков были найдены крупные суммы денег, которые спрятали и закопали в разных местах.

В свою очередь Орбан заявлял, что расследования правительства Мадьяра направлены против него и партии "Фидес". Также Орбан утверждал, что задержание его брата Арона по подозрению в торговле людьми направлено против него самого.

Также KP.RU писал, что в Венгрии Орбану пригрозили уголовным делом из-за его высказываний о национальном сопротивлении правительству Мадьяра.