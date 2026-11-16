С начала суток российские средства противовоздушной обороны уничтожили 57 беспилотников киевского режима на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Системой ПВО Минобороны уничтожено еще 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - отметил градоначальник в мессенджере Max.
Напомним, что в ночь на 16 ноября ВСУ ведут атаку и по российским регионам. Так, в Ярославле временно ограничили движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы на фоне беспилотной опасности.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Самарскую область. Губернатор Вячеслав Федорищев добавил, что четыре человека погибли в результате ударов беспилотников по одному из промышленных предприятий региона.