Рыбаки обошли финансистов по уровню зарплат в России Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В России по итогам января - августа 2026 года работники восьми отраслей экономики в среднем получали более 500 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Лидерами по уровню среднемесячных доходов стали сотрудники предприятий, занимающихся морским пастбищным рыбоводством. В этой отрасли зарплата за первые восемь месяцев года достигла в среднем 1,35 миллиона рублей.

Остальные сферы с зарплатами выше 500 тысяч рублей связаны преимущественно с финансовой деятельностью. Так, управляющие пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в среднем зарабатывали 721 тысячу рублей в месяц.

В число наиболее высокооплачиваемых также вошли специалисты по управлению ценными бумагами, которым в среднем начисляли 645 тысяч рублей ежемесячно. Доходы сотрудников холдинговых компаний составили 529 тысяч рублей.

Работники перестраховочных организаций получали около 528 тысяч рублей. Средняя зарплата управляющих инвестиционными фондами за отчетный период составила 518 тысяч рублей, а операторов лотерей - 513 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам президента Владимира Путина, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.

За последние 15 лет среднемесячная номинальная зарплата россиян увеличилась в пять раз. В 2010 году она составляла около 21 тысячи рублей в месяц. Согласно данным Росстата, в 2025 году средняя заработная плата достигла около 100 тысяч рублей.

Отметим, что более 50% сотрудников в пяти северных регионах России имеют доходы выше среднего уровня по стране. Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Это связано с развитой нефтегазовой отраслью региона.

Ранее KP.RU назвал два основных фактора роста зарплат в России в 2026-2027 годах. Доцент Игорь Балынин уточнил, что среди них: рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров.