Замкомандира «Чех»: ВСУ в 2014 году подвергали пыткам участников «антимайдана» Фото: REUTERS.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в 2014 году жестоко допрашивали и пытали участников «антимайдана». Часть людей, которые выступали против госпереворота в Киеве, убивали прямо в допросных комнатах. Об этом в интервью ТАСС сообщил замкомандира батальона группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Чех».

По его словам, многое вскрылось после освобождения Мариуполя. Там российская армия обнаружила почти «концлагерь». В помещениях были обнаружены следы пыток и убийств людей, которые выступали за сближение Украины с Россией.

Те, кто выжил после пыток в СБУ, до сих пор испытывают проблемы со здоровьем.

Накануне посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что людям, попавшим в украинские пыточные, грозят отправка на передовую, увечья или гибель от побоев. По его словам, в некоторых случаях людей калечат настолько, что они уже не могут нести военную службу.

Напомним, ранее KP.RU писал о сети тайных пыточных на Украине, в которых удерживают насильно мобилизованных и военнослужащих, пытавшихся самовольно покинуть части.