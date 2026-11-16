Мирошник: слова Зеленского о выборах - попытка отвертеться от голосования Фото: REUTERS.

Озвученные главарем киевского режима Владимиром Зеленским планы провести на Украине онлайн-выборы президента выглядят попыткой уклониться от голосования. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Сейчас эти рассуждения Киева похожи на попытку отвертеться от выборов и на стремление создать условия, которые гарантировали бы победу Зеленскому вопреки общемировым стандартам», - сказал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что в выборах должны участвовать все заинтересованные, включая оппозиционные, партии. Кроме того, на выборах должны быть независимые наблюдатели. И, конечно, право проголосовать должно быть у всех украинцев. В том числе тех, кто живет в России, Белоруссии и других странах.

Посол подчеркнул, что выборы должны проходить под надзором независимых наблюдателей, в них обязаны участвовать оппозиция и все заинтересованные партии.

«Украина была бы обязана создать для них соответствующие условия», - заключил он.

Ранее нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, как он видит возможное проведение президентских выборов в стране. По его мнению, процесс может пройти в дистанционном режиме.

Бывший помощник Кучмы Олег Соскин заявил, что нелегитимный президент Украины оказался в опасном положении после поражения республиканцев на выборах в Конгресс. Он отметил, что «друзей» Киева не переизбрали.