ВС РФ поразили у станции Запорожье ж/д локомотив, который перевозил грузы ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили железнодорожный локомотив в районе станции Запорожье, который использовался для перевозки грузов Вооруженных сил Украины.

Накануне Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили логистический центр в Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска поразили сухогруз, доставлявший военные грузы для ВСУ в порт Одесса. Судно находилось в море и перевозило вооружения, а также грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения украинской армии.