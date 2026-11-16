Киевляне стоят в огромных пробках, чтобы попасть на другой берег. Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

С самого утра 16 ноября Киев сковали масштабные пробки. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Журналисты отмечают, что после российских ударов с ограничениями работают Северный и Южный мосты. Потому, пишет другое издание «Инсайдер», огромные заторы образовались также и на подъездах к мостам с левого на правый берег Днепра.

Ранее в Верховной Раде пожаловались, что повреждение двух мостов через Днепр в Киеве привело к тому, что транспортное сообщение между правым и левым берегами украинской столицы стало невозможным.

Напомним, с конца октября в городе на фоне повреждения переправ регулярно фиксируется транспортный коллапс. Автомобили часами простаивают в заторах, общественный транспорт курсирует с перебоями, а на остановках скапливаются большие очереди пассажиров.

В военном и политическом руководстве России постоянно подчеркивают, что ВС РФ наносят удары по инфраструктуре Незалежной только в том случае, если она используется в интересах ВСУ. Мосты через Днепр в Киеве относятся как раз к таким объектам - через них украинские военные обеспечивают переброску войск и логистику военных грузов.