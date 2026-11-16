ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области, три человека пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Украинские формирования атаковали рейсовый автобус в Запорожской области, следовавший по маршруту Черниговка — Бердянск. В результате удара водитель и два пассажира получили ранения, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, атака произошла в районе села Богдановка Бердянского муниципального округа.Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

Это не первый случай атаки на рейсовые автобусы в Запорожской области. В октябре этого года украинский дрон ударил по автобусу, следовавшему по маршруту Москва — Мелитополь. Тогда ранения получили три человека.

14 ноября ВСУ также совершили атаку на пассажирский автобус в Горловке ДНР. До этого сообщалось, что украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус, находившийся на остановке в поселке Щербиничи Злынковского района Брянской области.