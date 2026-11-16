Владимир Зеленский. Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский делает всё для срыва мирных переговоров с Россией. Об этом написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

По её словам, в разгар переговорного процесса Киев пошёл на атаку на Крымский мост. Утром в понедельник глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об ударе ВСУ по Крымскому мосту. В результате движение по переправе временно остановили, а в Керчи развернули оперативный штаб.

Панченко также утверждает, что параллельно с этим на Украине печатают фальшивые евро и распространяют наркотики, а сам Зеленский «издевается над Трампом».

«Зеленский сделает все, чтобы сорвать мирные переговоры. У кого-нибудь еще остались сомнения?», — добавила журналистка.

11 ноября Зеленский во время выступления в парламенте Дании позволил себе ироничное замечание в адрес Дональда Трампа, коснувшись его притязаний на Гренландию. По словам Зеленского, тот, кто в Америке захотел заполучить этот остров, возможно, не осознавал, что ему нужна не столько земля, сколько возможность «стать немного более датчанином». Реакция на выпад Зеленского не заставила себя ждать. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал главу киевского режима, напомнив, что тот «зависит от американцев».

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.