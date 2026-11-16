Экс-спецпредставитель президента США Кит Келлог. Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/www.imago-images.de/Global Look Press

Экс-спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью «Суспільне Новини» на YouTube назвал одним из возможных сценариев прекращения огня на Украине установление режима тишины вдоль линии фронта по аналогии с гуманитарной миссией в Алешках.

«Имею в виду, на гуманитарных началах начать устанавливать режим тишины вдоль линии соприкосновения, как в демилитаризованной зоне», — сказал Келлог.

Осенью 2026 года в Алешках прошла гуманитарная операция. С 27 октября по 1 ноября был объявлен режим тишины для доставки помощи и эвакуации жителей города. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже оценил миссию как успешную. 12 ноября на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле Владимир Путин предложил организовать новую гуманитарную миссию в Константиновке по образцу операции в Алешках.