16-летнего россиянина арестовали в Польше после угроз массового убийства. Фото: IMAGO/Igor Zadecki/ArenaAkcji/Global Look Press

16-летний гражданин России был задержан в одной из школ на Варшавском Урсынове после того, как начал угрожать массовым убийством учеников и дирекции. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.onet.

Отмечается, что при обыске у подростка полиция изъяла телефон и обнаружила в нем материалы, пропагандирующие фашизм. Кроме того, правоохранители выяснили, что в социальных сетях 16-летний парень разместил фотографии с ножом и предметами, похожими на оружие. Также следователи подозревают молодого человека в совершении сексуального преступления.

Теперь по решению суда подросток проведет следующие три месяца в молодежном учебном центре. Его дальнейшая судьба будет решаться очередным решением суда по семейным делам.

В конце октября сообщалось, что гражданина России задержали в Польше за фотографирование поездов и объектов железнодорожной инфраструктуры государства.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Польше задержали 17-летнюю школьницу, которую подозревают в подготовке убийства двух учительниц.