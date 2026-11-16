Премьер Эстонии Михал выступил за бессрочное закрытие границы с Россией. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за закрытие эстонско-российской границы на неопределенный срок, заявил политик в интервью порталу Delfi.

Он отметил, что эстонские пограничники в этой связи готовы к возможной «миграционной атаке», которая может последовать в случае принятия Таллином этого решения.

Накануне глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство Эстонии планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря.

В МИД России пообещали обязательно проверить на достоверность появившуюся ранее информацию о якобы намерении Эстонии закрыть все пограничные переходы между двумя странами. Если это их реальные планы, добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, то они вписываются в очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии.