Politico: Эстония готовит цифровое управление страной на случай оккупации. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Эстонии создали цифровую версию сервисов правительства страны, чтобы иметь возможность управлять страной из-за границы, если территория будет оккупирована противником. Об этом сообщает Politico.

Перенос сервисов в облако необходим «на случай, если центры обработки данных будут разрушены или если на территории страны появятся военные и мы не сможем работать», уточнил в беседе с изданием Тыну Грюнберг, экс-замгенсекретаря по цифровой инфраструктуре и кибербезопасности в Министерстве юстиции и цифровых технологий Эстонии.

У Эстонии уже есть резервная копия данных в «цифровом посольстве» в Люксембурге, которая фактически представляет собой копию всей системы страны, включающей в себя все — от реестров граждан до земельных реестров и свода законов.

«Теперь мы хотим быть онлайн всегда, что бы ни случилось. Все критически важные сервисы должны оставаться в сети... Все должно работать».

Правительство Эстонии создает защищенные приложения на базе облачных провайдеров, включая Microsoft Azure и Amazon Web Services, а также собственной государственной облачной платформы.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил за закрытие эстонско-российской границы на неопределенный срок, несмотря на возможную миграционную атаку.

Накануне глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство Эстонии планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря.