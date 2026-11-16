Мать Емельянова назвала приговор для убийц сына в Таиланде хуже смертной казни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Мать убитого в Таиланде российского бизнесмена Михаила Емельянова заявила, что назначенный обвиняемым в его смерти мужчинам пожизненный приговор окажется тяжелее смертной казни из-за жестких условий содержания в местной тюрьме.

«Тюрьма, в которой они будут, хуже смертной казни: полная изоляция от внешнего мира, запрещены посещения, звонки, перевод денег на счет. Родные больше никогда их не увидят, как и я больше не увижу своего сына живым», — приводит ее слова ТАСС.

В понедельник, 16 ноября, суд Паттайи признал граждан РФ Ярослава Демидова и Дмитрия Маскалева виновными в убийстве и расчленении предпринимателя, приговорив обоих к пожизненному лишению свободы.

Напомним, 30-летний Михаил Емельянов пропал без вести в Таиланде в начале января 2026 года. После его исчезновения неизвестные требовали у родных выкуп за освобождение мужчины, однако в ходе расследования выяснилось, что бизнесмен был убит еще до того, как злоумышленники вышли на связь и начали вымогать деньги.