Фото: Иван МАКЕЕВ.
Радиостанция Судного дня, также называемая «жужжалкой», впервые с 12 ноября вышла в эфир. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 08220 ЗИМОСТОЙКИЙ 3175 5750», - говорится в сообщении, которое как и обычно сопровождалось загадочными цифрами и буквами.
Напомним, на прошлой неделе в пятницу, 13 ноября, радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала. Передача сигнала была прервана, после чего в Telegram-канале появилось сообщение: «Сбой передатчика». Однако в последнее время радиостанция проявляла активность, составляя загадочные сообщения перед определенными событиями, происходивших в мире.
Как писал сайт KP.RU, что «жужжалка» вышла в эфир после важных заявлений президента России Владимира Путина о зеркальном ответе Западу.