Радиостанция Судного дня передала в эфир слово зимостойкий Фото: Иван МАКЕЕВ.

Радиостанция Судного дня, также называемая «жужжалкой», впервые с 12 ноября вышла в эфир. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 08220 ЗИМОСТОЙКИЙ 3175 5750», - говорится в сообщении, которое как и обычно сопровождалось загадочными цифрами и буквами.

Напомним, на прошлой неделе в пятницу, 13 ноября, радиостанция «Судного дня» внезапно замолчала. Передача сигнала была прервана, после чего в Telegram-канале появилось сообщение: «Сбой передатчика». Однако в последнее время радиостанция проявляла активность, составляя загадочные сообщения перед определенными событиями, происходивших в мире.

Как писал сайт KP.RU, что «жужжалка» вышла в эфир после важных заявлений президента России Владимира Путина о зеркальном ответе Западу.