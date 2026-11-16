«Это первый контакт в таком формате»: что известно о трехсторонней встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае Фото: REUTERS.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о предстоящей встрече лидеров России, Китая и США в КНР. Он заявил, что подобные переговоры пройдут впервые в таком формате.

«Значение и символизм этой встречи трудно переоценить. Это первый контакт в таком формате. Решено построить эту встречу с учетом взаимопонимания и союзничества трех стран в ходе Второй мировой, с упором на сотрудничество при создании ООН», — резюмировал представитель Кремля.

Ушаков рассказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером Белого дома Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином пройдет в Китае 19 ноября примерно в 9:30 по московскому времени. Политики рады, что эта встреча состоится, ведь она будет иметь огромную роль для всего миропорядка.

Ранее KP.RU рассказало, какие темы переговоров Путина, Трампа и Си выйдут на первый план. Помимо сотрудничества между странами, политики могут обменяться мнениями и по урегулированию украинского конфликта.

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