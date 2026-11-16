Мошенники выманивают банковские данные и используют их для дропперства. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники выманивают у россиян банковские реквизиты под предлогом якобы выплат, связанных со Всемирным днём ребёнка. Схему раскрыли в пресс-службе платформы «Мошеловка».

«Мошенники рассылают родителям сообщения о якобы государственных детских выплатах в преддверии Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября», - цитирует «Мошеловку» РИА Новости.

Аферисты убеждают родителей, что для получения выплаты ребёнка надо зарегистрировать на сайте, который фактически является фишинговым. В числе другой информации при регистрации предлагается указать банковские реквизиты. Впоследствии мошенники используют их для дропперских цепочек.

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