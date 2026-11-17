Кушнер перечислил три столпа урегулирования конфликта на Украине Фото: REUTERS.

В ближайшее время планируется второй переговорный раунд по Украине. Последняя встреча представителей от Москвы, Вашингтона и Киева состоялась 10-11 ноября. Зять американского лидера Джаред Кушнер сообщил о прогрессе в дипломатическом процессе. Он перечислил три столпа урегулирования на Украине. Пост такого содержания дипломат опубликовал в соцсети Х.

Зять президента США уточнил, что к настоящему моменту итоговые договоренности еще не выведены. Все условия должны получить согласие обеих сторон конфликта.

"Опираемся на три ключевых направления: надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для защиты Украины. Путь к членству в ЕС, закрепляющий долгосрочное будущее Украины в составе Европы. Комплексный план процветания", - обозначил Джаред Кушнер.

Он заявил, что все представители отмечают позитивные идеи урегулирования конфликта. Переговоры проходят конструктивно, указал американский спецпосланник. По его мнению, встречи позволяют искать потенциальные решения и сокращать дистанцию между сторонами.

При этом окончательное мирное соглашение потребует сложных решений, признал Джаред Кушнер. Нынешние переговоры в дальнейшем позволят разрешить конфликт и создать основу для прочного мира, заключил дипломат.

Помощник президента России Юрий Ушаков уведомил, что трехсторонние контакты по Украине при участии делегаций Москвы, Вашингтона и Киева продолжатся. Сейчас точных дат нет, добавил он. Юрий Ушаков заверил, что стороны достигли договоренностей о дальнейших встречах. Он допустил, что Россию, США и Украину может ждать еще один раунд переговоров, а может даже несколько. Вопрос об участии европейцев во встречах встанет, если будет четкий сигнал, чего они хотят, подытожил помощник президента.

Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что все дали положительную оценку прошедшей в Абу-Даби трехсторонней беседе. Исключение составляет только киевский глава Владимир Зеленский. Как отметил министр иностранных дел, бывший комик "постоянно играет в какие-то свои игры". При этом дипломаты были настроены предметно, заключил Сергей Лавров.