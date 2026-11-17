Постпредство РФ при ЕС поставило вопрос о законности заявления Каллас о разведке Фото: REUTERS.

В Европе вновь нарушают свои же законы. Глава евродипломатии Кая Каллас продолжает пользоваться "двойными стандартами" и обвинять во всем Москву. Дипломат предложила приобщить разведку к получению информации об участниках СВО. Затем, по ее мнению, ЕС сможет ввести персональные санкции против бойцов ВС РФ. Представители постпредства России при Евросоюзе в Telegram-канале усомнились в законности заявлений Каи Каллас.

В диппредставительстве призвали уточнить соответствие слов главы евродипломатии законам ЕС. Евросоюз при этом публично позиционирует себя как якобы "блюстителя верховенства права и защиты персональных данных", говорится в материале.

"Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза", - уточнили в постпредстве России.

Дипломаты сообщили, что регламент ЕС № 2018/1725 требует добросовестности при обработке персональных данных институтами сообщества. Кроме того, статья 8 об основных правах гарантирует защиту конфиденциальной информации.

В диппредставительстве осудили ввод санкций против российских и иностранных журналистов, а также представителей бизнеса и финансового сектора. Обвинения ЕС в их адрес надуманные, указали дипломаты.

"В Брюсселе все более избирательно подходят к соблюдению провозглашаемых ЕС правовых принципов, придерживаются "двойных стандартов", - подчеркивается в сообщении.

Британские журналисты UnHerd признали, что нежелание европейцев учитывать требования РФ может помешать заключению мирного соглашения по Украине. Обозреватели считают, что Берлин, Париж и Лондон могли бы не придерживаться ранее утвержденных антироссийских принципов. Это позволило бы евротройке договориться с Москвой. Авторы материала добавили, что текущие установки исключают выполнение двух ключевых требований РФ: нейтрального статуса Украины и отказа от размещения западных войск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Каи Каллас о бойцах СВО. После провокационного заявления он усомнился, что европейцы могут чем-то помочь в урегулировании на Украине. Он напомнил, что Европа все еще планирует включить своих представителей в следующие раунды.