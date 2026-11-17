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Японские истребители поднялись в воздух из-за якобы нарушения воздушного пространства российскими самолётами. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Японии.
Сообщается, что два самолёта наблюдались в районе острова Окиносима, находящегося в префектуре Фукуока. В ведомстве высказали предположение, что эти воздушные суда могли быть российскими. Об этом сказано в релизе, который японское Минобороны разместило на своём сайте.
Напомним, российское МО неоднократно подчёркивало, что все полёты российской авиации совершаются с соблюдением международных правил.
Ранее неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии.
Также сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военными рассказал о провокациях и нарушении воздушного пространства страны.
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