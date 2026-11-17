Спецпосланник президента США Джаред Кушнер Фото: REUTERS.

Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию украинского конфликта. В публикации в соцсети X он сообщил, что Россия, США, Украина и Европа движутся к результату, который позволит завершить конфликт, «укрепить европейскую безопасность и заложить основу для устойчивого мира».

Кушнер отметил, что вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом на протяжении последнего года «тесно взаимодействовал» с партнёрами на Украине и в Европе. По его словам, за это время удалось добиться существенного продвижения по «трём ключевым направлениям»: работе над гарантиями безопасности для Украины, её членством в ЕС и планом восстановления экономики. Американский эмиссар добавил, что НАТО останется «важнейшей опорой европейской безопасности».

Целью США он назвал опору на существующие европейские институты и соглашения с укреплением обязательств в сфере безопасности, взаимодействия, прозрачности и механизмов деэскалации, чтобы достигнутый мир был устойчивым.

10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби прошёл трёхсторонний раунд с участием России, США и Украины. 12 ноября состоялся визит Кушнера и Уиткоффа в Москву. Сразу после завершения переговоров в Абу-Даби американские эмиссары прибыли в российскую столицу, где провели встречу с Владимиром Путиным в Кремле. Беседа продлилась более двух часов. По итогам встречи помощники президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились продолжить трёхсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности.

На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили для технических консультаций с Москвой, Вашингтоном и Киевом коллективный формат: Еврокомиссия, Евросовет и пять стран «коалиции желающих» — Германия, Франция, Италия, Польша и Великобритания. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила настрой европейских стран участвовать в переговорах. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдёт об обеспечении безопасности России и Украины и о будущем системы безопасности в Европе.