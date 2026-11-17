Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Европейские санкции вряд ли будут обсуждаться на трёхсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

16 ноября Совет ЕС утвердил очередной пакет антироссийских санкций.

Отвечая на вопрос о грядущих переговорах и санкциях ЕС, он отметил, что санкционная тема, естественно, не входит в число ожидаемых тем переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

Трёхсторонняя встреча лидеров России, Китая и США должна состояться на полях саммита АТЭС, который пройдёт в Шэньчжэне 18–19 ноября. Основные темы переговоров уже согласованы. О времени и месте встречи пока не сообщалось. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя график Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Китае, заявил журналистам, что говорить о встречах российского лидера с представителями недружественных стран пока преждевременно.