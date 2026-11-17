СК возбудил дело о теракте после атаки на Крымский мост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Об этом сообщили в СК РФ.

Крымский мост подвергся двум атакам за сутки. Первый удар был нанесён в ночь на 16 ноября, второй — в ночь на 17 ноября. После первой атаки Минтранс распорядился перекрыть автомобильную часть переправы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Позже проезд машин восстановили. В ночь на 17 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о новом ударе по мосту. Транспортное сообщение вновь было ограничено.

В ближайшее время состоится заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На встрече обсудят последствия атаки на Крымский мост. В частности, поднимут вопросы восстановления переправы и организации транспортного сообщения.