Аксёнов сообщил о новой атаке на Крымский мост. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о повторной атаке на Крымский мост. В результате очередного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) движение транспорта по переправе было приостановлено, написал Аксёнов во вторник в своем Telegram-канале.

«Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено», — говорится в сообщении.

Глава региона обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой воздержаться от поездок в направлении переправы и учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов. О дальнейшем развитии ситуации он пообещал сообщить дополнительно.

Нынешняя атака стала второй за сутки. В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергался удару ВСУ, после чего движение транспорта также было ограничено. В Керчи был развёрнут оперативный штаб для ликвидации последствий. Тогда, по предварительным данным Минтранса, обошлось без пострадавших, при этом железнодорожное сообщение продолжалось в штатном режиме. Вскоре движение по мосту было восстановлено.

В Кремле ранее оценили влияние атаки украинских беспилотников на Крымский мост на переговорный процесс по урегулированию конфликта. Как заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не намерена прерывать диалог с Украиной из-за произошедшего. По его словам, Москва не стремится к краткосрочному перемирию — целью остаётся прочный мир на долгие годы и столетия. Песков также отметил, что характеристику случившегося даст Минтранс.

Накануне президент России Владимир Путин провёл встречу с министром транспорта Дмитрием Ядровым, посвящённую последствиям атаки на Крымский мост и восстановлению переправы. В ходе встречи глава государства и министр транспорта уделили основное внимание строительным работам, связанным с восстановлением дорожного полотна моста и возобновлением безопасного автомобильного движения, сообщил Песков.