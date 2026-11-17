Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Как любым террористам, Киеву необходимо пропагандировать свои преступления. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на Крымский мост перед саммитом АТЭС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия не прекратит переговоры с Украиной, несмотря на атаку украинских боевиков на Крымский мост.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что Крымский мост будет восстановлен после атаки ВСУ. Одной из главных задач правительства остается решение вопроса с логистикой. Власти работают над этой задачей, указал глава Крыма.