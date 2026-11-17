Представители видеоигровой платформы Steam взаимодействуют с российской стороной для разрешения всех возникающих вопросов. Фото: Chebotaeva Ekaterina/Shutterstock/Fotodom

Представители видеоигровой платформы Steam взаимодействуют с российской стороной для разрешения всех возникающих вопросов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Ранее в СМИ сообщалось, что Steam может подвергнуться блокировке в том случае, если компания Valve откажется предоставлять сведения о российских пользователях и тех, кто сменил регион аккаунта на Казахстан.

«Надо сказать, что контакт с ее представителями налажен для того, чтобы оперативно реагировать на какие-то возникающие проблемы», - сказал Боярский.

Ранее сайт KP.RU писал, что на территории Ирака введена полная блокировка мессенджера Telegram. А днем ранее управление общественной безопасности Иордании также заблокировало работу мессенджера по всей стране.