Крючков сообщил о сохранении логистики после удара по Крымскому мосту Фото: Виталий ТИМКИВ.

Логистические цепочки поставок продовольствия, а также топлива и товаров в Крым сохранены после ударов по Крымскому мосту. Об этом заявил советник главы региона Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Крымский мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ на полуостров. Логистические цепочки поставок сохранены", - написал он.

Советник главы региона также отметил, что основной трафик через мост составляли личные автомобили и автобусы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заверил, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) мост будет восстановлен и окажется еще лучше прежнего.

Напомним, ВСУ в ночь на 17 ноября второй раз за сутки атаковали Крымский мост. Строение получило повреждение. На данный момент движение по мосту остановлено. Власти региона призывают жителей Крыма не выезжать в сторону моста.