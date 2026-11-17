Суд оставил Диану Шурыгину под арестом до 19 декабря. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Троицкий районный суд города Москвы оставил под арестом Диану Шурыгину (Шлянину). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд <...> удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 декабря 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны», - говорится в публикации.

Ранее суд уже продлевал срок содержания Шурыгиной под стражей до 19 ноября 2026 года. Напомним, что 27-летнюю блогершу обвиняют в изготовлении и распространении порнографии.

Как сообщал KP.RU, девушка слушала судью, просто смотря в пустоту. После того, как суд объявил о решении оставить блогера в СИЗО еще на месяц, Шурыгина нервно улыбнулась, но глаза не подняла.