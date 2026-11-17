Сердюк: На месте ЧП в Ягуново развернут оперштаб, территория оцеплена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На месте авиационного происшествия в районе села Ягуново Кемеровской области развернут оперативный штаб для работы спецслужб. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Развернут штаб для работы специалистов правоохранительных органов, спасательных служб Кузбасса, медицины катастроф», - написал он.

Как сообщил Сердюк, на месте ЧП было выполнено оцепление территории. Сейчас губернатор региона совместно с руководителями правоохранительных и следственных органов обеспечивает работу специалистов на месте инцидента.

Ранее KP.RU сообщал, что авиационное происшествие произошло в районе села Ягуново Кемеровской области вечером во вторник, 17 ноября. Известно, что транзитный военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение.