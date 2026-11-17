Адвокат Лоторев: Дочь Волочковой Ариадна сможет в будущем оспорить завещание Фото: Евгения ГУСЕВА.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о трудных отношениях с дочерью Ариадной. Она не живет с матерью с 14-ти лет. В случае, если балерина решит оставить дочь без наследства, Ариадна сможет оспорить это решение в суде. Так сообщил адвокат Роман Лоторев в комментарии KP.RU.

Сейчас Ариадна общается только с бабушкой и отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. Анастасия Волочкова имеет миллионное состояние, включая квартиру в Москве за 111 млн рублей, загородный дом и драгоценности.

"Ариадна в будущем может оспорить завещание. Правда, для этого дочери артистки придется доказать в суде, что ее мать во время составления документа была недееспособна (в том числе и по медицинским показаниям). Плюс в наследстве есть такое понятие, как "обязательная доля". Если родственник завещателя является нетрудоспособным и находится на иждивении, он все равно имеет право претендовать на наследство, несмотря на завещание", - рассказал Роман Лоторев.

В 19 лет Ариадна вышла замуж за бизнесмена Никиту Григоряна. Венчание было устроено Анастасией Волочковой. При этом избранник дочери ей не понравился. Балерина публично оскорбила бизнесмена. После этого отношения матери с дочерью стали еще натянутее.