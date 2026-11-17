В Словакии прошли многотысячные антиправительственные митинги Фото: REUTERS.

Либеральная оппозиция в Словакии организовала антиправительственные митинги. Акции затронули несколько городов. Больше всего людей собралось на улицах Братиславы. Там на митинге заметили порядка 25 тысяч человек, передает портал Dennik N.

Главные спикеры во время протестов призывали жителей объединиться перед парламентскими выборами. Они запланированы на следующий год.

Акции приурочили ко Дню борьбы с тоталитаризмом. 17 ноября 1989 года стало началом Бархатной революции в Чехословакии.

В начале ноября акции протеста прошли в Петропавловской Борщаговке под Киевом. В результате обвинения были предъявлены 15 протестующим. Как сообщает Национальная полиция Украины, граждане принимали "активное участие в беспорядках" и совершали "хулиганские действия".

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