Спецподразделение полиции не вышло на службу во Франции из-за митингов Фото: REUTERS.

Сотрудники специального подразделения полиции Франции CRS 8 сообщили об общем чувстве усталости от продолжающихся месяц беспорядков. 17 ноября люди вновь вышли на митинги. Силовики из CRS 8 в полном составе остались на больничном, сообщает BFMTV.

Отмечается, что подразделение создано для подавления беспорядков. Силовики остались недовольны своими текущими задачами. По словам одного из сотрудников CRS 8, им приходилось просто дежурить на постах вместо оперативного реагирования.

"Сто процентов личного состава заявили о желании обратиться к врачу, что сделало невозможным их отправку на службу", - говорится в сообщении телеканала.

На выходных во Франции задержали 12-летнюю девочку. Ее арестовали за участие в протесте на площади Нации. Группа людей по окончании демонстрации отказалась расходиться и оставалась на месте. В числе бастующих заметили девочку в медицинской маске.

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