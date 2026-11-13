Нардеп Козырь заявил о мобилизации мужчин, которых эвакуировали из Алешек Фото: REUTERS.

Мужчины, совсем недавно эвакуированные из Алёшек на подконтрольную Киеву территорию, поскольку сами сделали такой выбор, сейчас об этом сильно жалеют. Их решили сразу направить на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и затем мобилизовать. Такой порядок в интервью телеканалу «Рада» описал украинский депутат Сергей Козырь.

Чтобы понять, как звучат эти слова для жителей Алёшек, достаточно представить место, откуда они выбирались. Алёшки стоят на низком левом берегу Днепра, подконтрольном России, напротив удерживаемого ВСУ Херсона — он сразу через реку. Алешки вытерпели затопление 2023 года, обстрелы со стороны ВСУ, перебои с водой и электричеством, тяжёлый продовольственный кризис.

И после всего пережитого мужчинам, решившим уехать на украинскую сторону, приходится учитывать ещё одну опасность – неизбежную мобилизацию. Сам выезд из прифронтового города не даёт защиты от призыва.

Депутат Козырь обсуждает эту участь с деловитостью законодателя: на обустройство - три месяца. Снять жильё, поселить семью, и устроить детей. Причём даже эти три месяца передышки жителям Алёшек пока никто не гарантирует. Отсрочка существует лишь в законопроекте: по состоянию на 12 ноября документ ещё находился на рассмотрении комитета.

Козырь объясняет: закон позволяет сразу направить выехавшего из Алёшек мужчину на военно-врачебную комиссию, а затем мобилизовать. Человек едва выбрался из-под огня ВСУ, а его уже можно вернуть обратно - теперь в военной форме украинской армии. И всё, по словам депутата, в рамках закона. Повестку при этом он допускает вручать уже на пороге: «Мы их встречаем и сразу вручаем повестку: через 90 дней вы должны явиться».

За три месяца также можно найти работу. Желательно - с бронью. То есть, потребуется отыскать работодателя, имеющего право бронировать своих сотрудников от мобилизации и готового включить новичка в такой список. Обычное трудоустройство защиты от призыва не обеспечивает, возможности предприятий ограничены установленными лимитами.

На обещаниях решить этот вопрос уже зарабатывают посредники. 12 ноября полиция Одесской области сообщила о задержании мужчины, который, по версии следствия, за 5500 долларов предлагал устроить военнообязанного на предприятие критической инфраструктуры с бронированием.

Поэтому за депутатским советом «найти работу и получить бронь» остаётся существенная неизвестность: кто возьмёт только что эвакуированного человека и сможет обеспечить ему такую защиту?

«Если нет - пошёл на ВЛК, и там уже определять дальше: либо он идёт защищать страну, либо где-то работает», - объясняет Козырь.

Козырь допускает: среди вернувшихся может оказаться талантливый специалист, способный создавать ракеты. «А мы его сразу скрутили, отправили, даже не разобрались».

Депутатское «мы» многое объясняет. Козырь рассуждает изнутри системы, распоряжающейся чужими судьбами. Поспешная мобилизация тревожит его только возможной потерей ценного специалиста. Получается странное ходатайство о человеке: поберегите, он ещё может построить ракету.

Повестка раньше дома

Ещё в мае украинские журналисты рассказали о 29-летнем Олеге, выехавшем с левобережья Херсонщины. Его паспорт был утрачен. В Белоруссии ему выдали временное удостоверение для возвращения на Украину - так называемый «белый паспорт». Обычные документы предстояло восстановить после приезда.

Олег ехал к матери в Одесскую область. На одном из последних КПП пограничники передали его сотрудникам ТЦК. По словам матери, после многолетней разлуки она успела провести с сыном один час двадцать минут.

После вмешательства адвокатов мужчину отпустили с повесткой: явиться через 14 дней. За это время ему предстояло восстановить паспорт. ТЦК впоследствии подтвердил доставление Олега из-за непрохождения военно-врачебной комиссии и выдачу повестки.

Именно эта история объясняет, что слова Козыря могут означать для мужчин, выехавших из Алёшек. Олег тоже возвращался с левобережья Херсонщины, нуждался в восстановлении документов и встрече с семьёй. Военкомат занялся им ещё по дороге домой.

Теперь в положении Олега оказались мужики из Алёшек.

И ведь они слышали о том, как хватают мужчин на улицах украинских городов (в селах их уже не осталось). Но их заверяли, что это все «российская пропаганда», ей не надо верить. Облавы на улицах и пыточные подвалы в каждом городе для тех, кто не хочет на фронт - выдумки провокаторов, их за такое вранье уже сажают под арест. А видеодоказательства уничтожают.

Что ж, эвакуированным из Алешек придется проверить все это на собственной шкуре.

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