Россиянам назвали лучший способ сохранения сбережений. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Банковский вклад является самым надёжным способом сохранения сбережений. Такой совет дал россиянам экс-министр финансов, экономист Михаил Задорнов.

«Был и пока остается вклад в надежном банке, поскольку ставка там выше уровня инфляции», - сказал эксперт РИА Новости, добавив, что недвижимость на сегодняшний день не является самым инвестиционно привлекательным продуктом.

Тем временем россияне наращивают активы на индивидуальных инвестиционных счетах, объем сбережений на ИИС приблизился к 1 трлн рублей.

Также сообщалось, что сбережения россиян с начала года выросли на 1,7 трлн рублей. Темпы роста сбережений россиян в банках замедлились, но сохраняют положительную динамику.

Оказалось, что самые крупные банковские вклады открывают россияне, относящиеся по знаку зодиака к Ракам. За 9 месяцев этого года они в среднем размещали на вкладе более 412 тысяч рублей. Аутсайдерами среди вкладчиков оказались Близнецы.