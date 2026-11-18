Польский таможенник несколько часов не впускал в страну прибывших на учения военных "коалиции желающих". Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Военнослужащие из стран так называемой «коалиции желающих» несколько часов вынуждены были простоять на польской границе. В Польшу они прибыли для участия в совместных учениях. О причине задержки рассказывает французское издание Le Point.

«Нас задержал на четыре часа польский таможенник из-за проблем с копиями. На каждое транспортное средство требовался отдельный документ, а мы распечатали только один на все наши грузовики», - рассказал изданию один из офицеров.

После этого власти Польши пообещали упростить процедуру пересечения границы иностранными военными, сказано в публикации.

Напомним, учения начались в Польше 9 ноября, в них принимают участие военнослужащие из 11 стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза планируют отработать ввод войск на территорию Украины в ходе учений в Польше.

Ранее сообщалось, что пилоты F-35 из Польши планируют принять участие в программе Nuclear Sharing. Во время испытаний их будут учить применению американских ядерных бомб.