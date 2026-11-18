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Администрация США не видит признаков подготовки Ираном атаки на Вашингтон. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Я убежден, что наши системы позволяют заблаговременно выявлять подобные вещи. Я не считаю, что есть какая-либо непосредственная угроза», - сказал Рубио, общаясь с представителями прессы в Маниле.
Госсекретарь добавил, что не представляет, из каких источников могла быть почерпнута такая информация. Если бы речь шла о разведданных, они были бы засекречены, подчеркнул Рубио.
Ранее американские СМИ сообщили, что власти Ирана прорабатывают сценарии покушений на чиновников американской администрации с возможным использованием химического оружия или так называемой «грязной бомбы».
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что к информации о предполагаемом заговоре Ирана якобы с целью подрыва так называемой «грязной бомбы» в Вашингтоне относится очень серьезно.