Рубио заявил, что США не видят предпосылок атаки Ирана на Вашингтон. Фото: REUTERS.

Администрация США не видит признаков подготовки Ираном атаки на Вашингтон. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я убежден, что наши системы позволяют заблаговременно выявлять подобные вещи. Я не считаю, что есть какая-либо непосредственная угроза», - сказал Рубио, общаясь с представителями прессы в Маниле.

Госсекретарь добавил, что не представляет, из каких источников могла быть почерпнута такая информация. Если бы речь шла о разведданных, они были бы засекречены, подчеркнул Рубио.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти Ирана прорабатывают сценарии покушений на чиновников американской администрации с возможным использованием химического оружия или так называемой «грязной бомбы».

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что к информации о предполагаемом заговоре Ирана якобы с целью подрыва так называемой «грязной бомбы» в Вашингтоне относится очень серьезно.