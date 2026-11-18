Пентагон: США поддерживают удары ВСУ средней дальности по России Фото: REUTERS.

В Вашингтоне прокомментировали украинские атаки по городам России. Соединенные Штаты поддерживают удары ВСУ средней дальности по территории РФ. С таким утверждением выступил замглавы Пентагона Элбридж Колби во время пресс-конференции.

По мнению военного министерства США, боевики ВСУ якобы бьют по территории России с целью самозащиты. В связи с этим Вашингтон одобряет атаки ВСУ. Помимо прочего, американцы предоставляют Киеву связь Starshield. Она помогает украинским солдатам на поле боя.

"Мы очень сфокусированы на поддержке способности Украины защищать себя, а также этих ударов, так сказать, средней дальности. И мы делаем шаги, отвечающие этой политике", - сказал Элбридж Колби.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Киев должен ощутить на себе ответные удары по гражданской инфраструктуре. Именно украинское руководство инициировало такие антигуманные атаки. Владимир Путин заявил, что действия ВСУ давно перестали быть "детскими играми". Теперь Украина будет чувствовать на себе массированные удары ВС РФ. Никакие провокационные действия не приведут Киев к нужному ему результату, констатировал российский лидер. Минобороны РФ уже ужесточило атаки на ВПК Украины из-за террористических атак на регионы России.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник уведомил, что в третьем квартале года от действий украинских боевиков пострадали около 5 тысяч мирных жителей. Всего жертвами стали более 630 человек. После получения Киевом средств от Евросоюза число гражданских жертв выросло почти втрое, указал Родион Мирошник. Дипломат добавил, что самое большое количество пострадавших мирных жителей было зафиксировано в августе. Тогда число раненых составило 1 842 человека.

В ФСБ предотвратили очередной теракт со стороны Киева. Спецслужбы Украины планировали переоборудовать гидроциклы в безэкипажные катера со взрывчаткой. Эти средства должны были атаковать корабли ВМФ РФ и гражданские суда в Каспийском море, проинформировали в ФСБ. Отмечается, что Киев уже даже переправил катера в Россию.